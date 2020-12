Foot - Chelsea

Chelsea : Zouma s’enflamme pour Olivier Giroud

Publié le 6 décembre 2020 à 10h10 par La rédaction

Toujours remis en question, Olivier Giroud a de nouveau répondu présent sur le terrain. Auteur d’un but pour sa première titularisation avec Chelsea ce samedi contre Leeds, le Français a aussi impressionné ses coéquipiers.