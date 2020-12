Foot - Chelsea

Chelsea : Lampard déclare sa flamme à Olivier Giroud !

Publié le 3 décembre 2020 à 9h32 par G.d.S.S.

Auteur d’un quadruplé exceptionnel mercredi soir en Ligue des Champions avec Chelsea, Olivier Giroud a été encensé par son entraîneur, Frank Lampard.