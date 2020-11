Foot - Chelsea

Chelsea : Frank Lampard répond à Mourinho !

Publié le 30 novembre 2020 à 11h25 par La rédaction mis à jour le 30 novembre 2020 à 11h29

Ce dimanche, Chelsea et le leader Tottenham se sont quittés dos à dos (0-0) dans le choc de la 10e journée de Premier League. Si José Mourinho a déclaré à l’issue du match ne pas être favori, Frank Lampard n’est pas de cet avis.