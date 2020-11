Foot - Chelsea

Chelsea : Edouard Mendy envoie un message fort au Stade Rennais !

De retour à Rennes pour la première fois depuis son départ, Edouard Mendy a fait ses adieux aux supporters du Stade Rennais et a encouragé son ancienne équipe avant un match décisif pour la qualification en Europa League la semaine prochaine.