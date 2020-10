Foot - Mercato - Chelsea

Mercato - Chelsea : Edouard Mendy revient sur son arrivée chez les Blues !

Publié le 23 octobre 2020 à 23h20 par La rédaction

Arrivé cet été à Chelsea après une saison convaincante au Stade Rennais, Edouard Mendy est revenu sur son transfert dans la capitale londonienne et son ambition pour les années à venir.