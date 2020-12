Foot - Chelsea

Chelsea : Fabregas envoie un message fort à Olivier Giroud !

Publié le 3 décembre 2020 à 13h52 par G.d.S.S. mis à jour le 3 décembre 2020 à 13h53

Ancien coéquipier d’Olivier Giroud à Chelsea, Cesc Fabregas a déclaré sa flamme au buteur français après sa prestation XXL contre le FC Séville.