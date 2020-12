Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le retour de Neymar au Barça est «impossible» !

Publié le 6 décembre 2020 à 14h15 par A.D.

Comme l'a clairement fait savoir Neymar, il veut évoluer aux côtés de Lionel Messi la saison prochaine. Alors que La Pulga pourrait rejoindre la star brésilienne au PSG, un retour de Neymar à Barcelone serait aujourd'hui impossible.

Transféré du Barça au PSG à l'été 2017, Neymar ne défend plus les mêmes couleurs que Lionel Messi depuis plus de trois ans. Et cela lui manque. Interrogé mercredi soir par ESPN , Neymar a affiché son souhait de rejouer avec Lionel Messi dès la saison prochaine. Un voeu qui pourrait être exaucé si le PSG récupère librement La Pulga à la fin de son contrat le 30 juin. A l'inverse, un transfert de Neymar vers le FC Barcelone serait « impossible » . Selon Josep Maria Minguella, celui qui a envoyé Lionel Messi en Catalogne, le Barça n'aurait pas du tout les moyens de rapatrier le numéro 10 du PSG.

«La seule solution pour que Neymar revienne, c'est qu'il soit libre»