Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo inquiété par Barcelone dans un dossier prioritaire ?

Publié le 6 décembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Alors que Moise Kean devrait retourner à Everton cet été, le PSG devra se chercher un nouveau buteur. Piste chaude de Leonardo, Arkadiusz Milik serait toutefois suivi par le FC Barcelone.

D'un feuilleton à un autre. Cet été, Arkadiusz Milik était au cœur d'un montage entre trois clubs italiens avant que ce plan ne tombe à l'eau. Délaissé dans la hiérarchie du Napoli, l'attaquant pouvait rebondir à l'AS Roma, qui aurait à son tour vendu Edin Dzeko à la Juventus. Finalement, le joueur de 26 ans n'a pas trouvé d'accord et se retrouve sur le carreau chez les Partenopei . L'international polonais est écarté des terrains puisqu'il n'a pas été inscrit sur les listes de Serie A et de Ligue des Champions. Leonardo aurait donc tenté sa chance pour recruter Arkadiusz Milik, avant que le PSG n'enregistre l'arrivée de Moise Kean.

Un duel Barça/PSG pour Milik ?