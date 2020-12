Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Simeone prêt à doubler Leonardo pour ce joli coup ?

Publié le 6 décembre 2020 à 0h45 par La rédaction

En quête d’un profil à moindre à un coût abordable pour renforcer son attaque, Leonardo surveillerait le dossier Arkadiusz Milik. Dans une situation similaire à celle du PSG, l’Atletico de Madrid s’intéresserait aussi au buteur polonais.

En quête cet été d’un successeur à Edinson Cavani au PSG, Leonardo a enregistré la signature de Moise Kean en fin de mercato. Et si l’attaquant italien est source de satisfaction, Everton compte bien le récupérer à l’issue de son prêt en fin de saison. Le directeur sportif brésilien est donc toujours en quête d’un nouvel attaquant de pointe, et surveillerait la piste Arkadiusz Milik. Le Polonais est dans une situation délicate à Naples, mis au placard après avoir refusé de prolonger son contrat cet été. Et le buteur de 26 ans pourrait faire ses valises dès janvier, mais le PSG ne serait pas le seul club intéressé, avec également le Milan AC ou l'Inter Milan sur le dossier.

L’Atletico pense à Milik