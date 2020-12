Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid va mettre des bâtons dans les roues de Leonardo !

Publié le 6 décembre 2020 à 0h15 par H.G.

Alors que le PSG pourrait revenir à la charge l’été prochain dans le dossier Sergej Milinkovic-Savic, le Real Madrid serait prêt à venir contrecarrer les plans de Leonardo avec l’international serbe.

Longtemps ciblé par le PSG cet été afin de venir renforcer le milieu parisien, Sergej Milinkovic-Savic est finalement resté à la Lazio cette saison. Néanmoins, Leonardo n’aurait pas l’intention de laisser passer sa chance une seconde fois dans ce dossier. Et pour cause, à en croire les informations dévoilées par Calciomercato.it ce samedi, le PSG serait prêt à revenir à la charge en fin de saison pour le recruter si la Lazio venait à ne pas se qualifier en Ligue des Champions. Sergej Milinkovic-Savic pourrait effectivement demander son départ dans ce cas, chose qui ouvrirait une fenêtre de tir pour le PSG.

Le Real Madrid et Manchester United seraient à l’affut pour Sergej Milinkovic-Savic !