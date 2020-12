Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a fait une énorme affaire !

Publié le 5 décembre 2020 à 23h30 par La rédaction

Recruté en janvier dernier en provenance de Dunkerque, Yvann Maçon s'est imposé à l'ASSE. Plusieurs mois après ce transfert, le montant versé par les Verts serait connu.

L'ASSE a rompu le sort. Après sept défaites consécutives, le club du Forez a obtenu un match nul contre le LOSC dimanche dernier. C'est le premier résultat positif des Verts depuis le point pris à Nantes lors de la quatrième journée. À cette époque, Saint-Etienne pointait en tête du championnat grâce au projet axé sur la jeunesse mis en place par Claude Puel. En attestent les arrivées libres de Jean-Philippe Krasso et d'Adil Aouchiche et les prêts de Panagiotis Retsos et d'Yvan Neyou.

Yvann Maçon, c'est moins d'1M€