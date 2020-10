Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel lâche ses vérités sur le mercato des Verts !

Publié le 18 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

Après de nombreux mouvements lors du mercato, l’AS Saint-Étienne n’a toutefois pas bouclé toutes les opérations souhaitées. Alors que l’équipe de Claude Puel ne bougera plus, l’entraîneur livre son regard sur l’été des Verts.

Cet été, Claude Puel avait les pleins pouvoirs pour façonner son équipe ! Contraint de se serrer la ceinture, l’AS Saint-Étienne n’a enregistré que des recrues bon marché, comme Adil Aouchiche, Yvan Néyou ou Panagiotis Retsos, et s’est en contrepartie débarrassé de plusieurs gros salaires, comme ceux de Loïs Diony et Yann M’vila. Les Verts , également engagés dans un feuilleton post-mercato en tentant d’attirer M’Baye Niang en joker, n’ont toutefois pu boucler l’arrivée de l’attaquant rennais, laissant ainsi un goût d’inachevé à la période de transferts.

« Pas de regret à avoir »