Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette révélation sur le transfert avorté de Ruffier !

Publié le 5 décembre 2020 à 15h15 par La rédaction

Ecarté du groupe professionnel de l'ASSE depuis de longs mois Stéphane Ruffier était annoncé proche d'un départ cet été, notamment vers Dijon. Toutefois, alors que le transfert ne s'est pas concrétisé, Grégory Coupet est revenu sur les raisons de ce transfert avorté.

Ces derniers jours, la situation entre Stéphane Ruffier et l'ASSE semble avoir atteint un point de non retour, alors que l'ancien international français a de nouveau été mis à pied par les dirigeants stéphanois. Annoncé avec insistance sur le départ cet été, le portier de 34 ans est finalement resté dans le Forez, où il sera en fin de contrat l'été prochain. Alors qu'il n'a plus joué depuis février dernier, Stéphane Ruffier était notamment sur les tablettes de Dijon, qui a perdu ses deux gardiens, Alex Runarsson parti à Arsenal et Alfred Gomis transféré au Stade Rennais, mais l'opération ne s'est jamais concrétisée. Entraîneur des gardiens du club bourguignon et formé à l'ASSE, Grégory Coupet est revenu sur le transfert avorté de Stéphane Ruffier.

«Je pense que c'est une histoire de gros sous»