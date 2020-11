Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts font une énorme annonce pour Stéphane Ruffier !

Publié le 25 novembre 2020 à 13h45 par A.M.

Suite à l'information publiée par L'Equipe concernant la mise à pied à titre conservatoire de Stéphane Ruffier, l'ASSE a publié un communiqué confirmant la tendance.

La situation de Stéphane Ruffier n'en finit plus de s'envenimer. Ecarté par Claude Puel en début d'année, le portier français n'entre plus du tout dans les plans du technicien stéphanois qui a décidé de faire de Jessy Moulin son titulaire dans les buts. Un choix qui n'est pas forcément payant puisque l'ASSE vient de concéder 7 défaites de suite en Ligue 1 et le gardien de 35 ans a clairement affiché ses limites. Et pourtant, la situation ne devrait pas évoluer de si tôt. En effet, ce mercredi, L'Equipe révèle que Stéphane Ruffier a de nouveau été mis à pied par la direction de l’ASSE à titre conservatoire avant un entretien préalable à un éventuel licenciement. Et dans la foulée, le club du Forez a confirmant la tendance.

«Ruffier a été mis à pied à titre conservatoire»