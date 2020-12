Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Entre le PSG et le Real Madrid, Sergio Ramos va devoir trancher !

Publié le 5 décembre 2020 à 13h30 par B.C.

Alors qu’il tarde à trouver un accord avec le Real Madrid pour sa prolongation, Sergio Ramos figurerait sur les tablettes de plusieurs clubs, mais le PSG semble être l’option la plus concrète pour lui en cas de départ.

Véritable figure du Real Madrid, Sergio Ramos tarde à trouver un accord avec Florentino Pérez pour prolonger son bail. Le défenseur de 34 ans entre dans sa dernière année de contrat et voudrait prolonger de plusieurs années avec son club, mais le président merengue verrait les choses autrement. Malgré l’importance de Sergio Ramos au sein du Real Madrid, Florentino Pérez n’envisagerait qu’une prolongation d’une saison pour lui, comme il a l’habite de faire avec les joueurs trentenaires. Ainsi, les négociations tourneraient au ralenti. Ces derniers jours, plusieurs médias indiquaient pourtant qu’un accord pourrait bientôt être trouvé, mais tout ne serait pas si simple.

Le PSG à l’affût ?

En effet, le journaliste José Ramón de la Morena a récemment indiqué au micro d’ El Transistor que Sergio Ramos songerait de plus en plus à quitter le Real Madrid. Il faut dire que l’international espagnol souhaitait rapidement être fixé sur son avenir, et tout l’inverse se produit actuellement. Ainsi, plusieurs clubs seraient à l’affût, notamment en Italie ou en Angleterre, mais le journaliste ibérique précise que Sergio Ramos disposerait déjà d’une proposition du PSG. Il y a quelques semaines, le quotidien AS révélait déjà que le club de la capitale française serait disposé à faire des folies pour faire du champion du monde 2010 le nouveau patron de la défense du PSG.

