Mercato - PSG : Leonardo met la pression sur Kylian Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 6h45 par Th.B.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé semble toujours compromis au PSG, Leonardo a publiquement déclaré qu’il était temps de connaître la position de l’attaquant parisien sur la question.

Ces dernières semaines, la presse est unanime pour dire que l’avenir de Kylian Mbappé n’était pas tout tracé. Que ce soit L’Équipe ou ESPN , les deux médias expliquait récemment que l’attaquant du PSG, dont le contrat arrivera à expiration en juin 2022, ne saurait pas quel choix faire entre prolonger au PSG ou quitter le club de la capitale à l’issue de la saison. Invité à s’exprimer au micro de Canal+ samedi soir, Leonardo a interpellé Kylian Mbappé.

«C’est le moment d’arriver à une idée plus claire»