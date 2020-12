Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo met les choses au clair pour Kylian Mbappé !

Publié le 5 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Alors que le contrat de Kylian Mbappé avec le PSG se rapproche petit à petit de l'expiration, Leonardo reste serein quant à la prolongation du champion du monde.

Kylian Mbappé rêve du Real Madrid depuis tout petit. La Maison Blanche lorgnerait le champion du monde depuis plusieurs mercati et préparerait une manœuvre folle l'été prochain. Récemment, la sortie de Neymar appelant Lionel Messi à le rejoindre a, quelque peu, remis en question l'avenir du natif de Bondy, lié au club de la capitale jusqu'en juin 2022. Mais le PSG ne renoncerait pas et entendrait bien prolonger son ailier, élément important dans le projet parisien menant à la Ligue des Champions.

« Je pense qu'on a fait des pas en avant »