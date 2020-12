Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une ancienne gloire de l’OL évoque une arrivée chez les Verts !

Publié le 5 décembre 2020 à 22h30 par B.C.

Actuellement en poste à Dijon, Grégory Coupet ne s’imagine pas intégrer le staff de Claude Puel en tant qu’entraîneur des gardiens après son passage à l’OL.

Fort de ses onze années et demie à l’Olympique Lyonnais, Grégory Coupet a su faire oublier ses racines stéphanoises. Pourtant, l’ancien international français a été formé à l’ASSE et y a fait ses débuts chez les professionnels (67 matches), jusqu’en 1997, date à laquelle il a rejoint l’Olympique Lyonnais. Grégory Coupet fut alors l’un des grands artisans de l’hégémonie des Gones en Ligue 1 dans les années 2000 et restera l’un des joueurs historiques du club avec 516 matches au compteur. Après avoir entamé sa reconversion à Lyon en tant qu’entraîneur des gardiens, l’ancien joueur officie désormais à Dijon. À l'occasion de la rencontre entre les Bourguignons et l’ASSE programmée ce dimanche, Grégory Coupet est revenu sur ses années stéphanoises dans un entretien accordé à Poteaux-Carrés , et évoque un possible retour.

« Refaire le chemin inverse, c'est souvent compliqué »