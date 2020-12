Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle bataille royale prévue pour l'été prochain ?

Publié le 6 décembre 2020 à 13h45 par H.G.

Alors que le PSG suit de longue date Sergej Milinkovic-Savic, deux écuries italiennes seraient elles aussi vivement intéressées par la perspective d’enrôler le milieu serbe.

En quête de renforts pour son entrejeu lors de la dernière fenêtre estivale des transferts, le PSG a longtemps fait de Sergej Milinkovic-Savic sa grande priorité dans cette optique comme le10sport.com vous l’avait révélé. Seulement voilà, face aux prétentions de la Lazio, le club de la capitale n’a eu d’autres choix que de lâcher l’affaire, et le Serbe évolue toujours dans les rangs de l’écurie romaine. Toutefois, en cas de non-qualification en Ligue des Champions des Italiens au terme de l’exercice 2020/2021, le PSG serait prêt à revenir à la charge pour arracher la signature de Sergej Milinkovic-Savic. Le dossier ne serait donc pas clos, mais le club de la capitale sera loin d’être seul sur le dossier auquel cas…

La Juventus et l’Inter suivraient Sergej Milinkovic-Savic depuis plusieurs années !