Mercato - PSG : Thomas Tuchel s'enflamme pour cette arrivée estivale !

Publié le 6 décembre 2020 à 10h45 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Leonardo a offert Rafinha à Thomas Tuchel pour garnir son milieu de terrain. Alors que l'ancien du Barça a réalisé une grosse prestation face à Montpellier ce samedi soir, le coach du PSG s'est réjoui de son arrivée.

Malgré la crise provoquée par le coronavirus, Leonardo a tout de même réalisé quelques bons coups lors du dernier mercato estival. Pour étoffer l'effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif du PSG a recruté à la fois Moise Kean, Danilo Pereira, Alessandro Florenzi et Rafinha. En ce qui concerne, Rafael Alcantara, il s'avère que ce choix a été payant. En effet, l'ancien du FC Barcelone monte en puissance ces dernières semaines et a réalisé une performance XXL ce samedi soir lors de Montpellier-PSG (1-3). Présent en conférence de presse d'après-match, Thomas Tuchel n'a pas tari d'éloges Rafinha et a fait savoir qu'il était heureux de l'avoir récupéré cet été.

«C'est un gars extraordinaire, avec beaucoup de qualité»