Mercato - PSG : Le départ est imminent pour Jesé !

Publié le 6 décembre 2020 à 8h45 par D.M.

Le PSG aurait finalement trouvé un accord avec Jesé Rodriguez. L’attaquant devrait résilier son contrat et cessera d’être un joueur parisien ce dimanche.

Recruté par le PSG en 2016 contre un chèque de 25M€, Jesé Rodriguez est assurément l’un des plus grands flops du club parisien. L’ancien attaquant du Real Madrid n’a jamais réussi à s’imposer dans la capitale et a enchaîné les prêts ces dernières saisons. Cédé la saison dernière au Sporting Portugal, le joueur de 27 ans ne rentre pas dans les plans de Thomas Tuchel qui a tenté de se débarrasser de lui lors du dernier mercato estival, en vain. Par ailleurs, son comportement en dehors du terrain est loin d’être idéal. Dernièrement, Jesé s’est rendu en Espagne afin de fêter l’anniversaire de sa partenaire, mais l’attaquant n’avait pas respecté les gestes barrières et s’était ainsi exposé à une contamination au Covid-19. Un comportement jugé irresponsable par Leonardo qui aurait décidé de ne plus lui offrir la moindre minute de jeu selon la Cuatro .

Jesé devraut quitter le PSG ce dimanche