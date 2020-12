Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Discret, ce club pourrait rafler la mise pour Thauvin !

Publié le 6 décembre 2020 à 6h30 par Th.B.

L’OM n’ayant pas apprécié l’appel du pied du Milan AC pour Florian Thauvin, le FC Séville pourrait profiter de ce moment de battement pour jouer son va-tout dans cette opération.

Ces dernières semaines, un départ de Florian Thauvin pour le Milan AC, que ce soit cet hiver ou l’été prochain à l’issue de son contrat à l’OM, est dans les tuyaux. Et le directeur général du Milan, en la personne de Paolo Maldini, ne cachait pas l’intérêt du club rossoneri à Téléfoot La Chaîne récemment. De quoi engendrer la colère d’André Villas-Boas et de Pablo Longoria, coach et directeur du football de l’OM. Et cette situation serait susceptible de jouer en la faveur d’un tiers parti.

Séville pour changer la donne ?