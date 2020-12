Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Massimiliano Allegri vient doucher les espoirs de Leonardo…

Publié le 6 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

Si Leonardo rêve de voir Massimiliano Allegri venir s’asseoir sur le banc du PSG, l’entraîneur italien semble lui avoir d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Entre Thomas Tuchel et le PSG, le divorce se rapproche. En fin de contrat, l’Allemand ne devrait pas être prolongé, de quoi ainsi donner l’occasion à Leonardo d’enfin travailler avec un entraîneur qu’il a nommé. Cela fait maintenant plusieurs mois qu’il est annoncé que le directeur sportif parisien souhaite faire venir un nouvel entraîneur. Et à ce sujet, un nom revient notamment avec insistance : Massimiliano Allegri. Actuellement libre de tout contrat, l’Italien pourrait donc être le prochain entraîneur du PSG, pour le plus grand bonheur de Leonardo. Mais cela pourrait ne pas se dérouler comme cela.

Direction… l’Angleterre ?