Mercato - Barcelone : Le Barça doit se faire une raison pour Guardiola

Publié le 6 décembre 2020 à 6h00 par Th.B.

À l’image du candidat à la présidence Victor Font, le FC Barcelone n’aurait pas tourné la page Pep Guardiola. Cependant, l’entraîneur de Manchester City a les idées claires pour la suite de sa carrière.

Il était annoncé de retour au FC Barcelone à la fin de la saison, non pas pour revenir sur le banc du Barça , mais pour intégrer l’organigramme du club culé selon Victor Font. Le candidat à la présidence du FC Barcelone a reçu une bien mauvaise nouvelle ces derniers temps avec l’annonce de la prolongation contrat de Pep Guardiola qui courrait jusqu’en juin prochain et qui expirera en 2023 désormais. Et à la fin du bail en question, Guardiola a la volonté de continuer à entraîner.

Guardiola n’est pas prêt d’arrêter d’entraîner