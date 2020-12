Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour remplacer Mbappé, Leonardo pourrait réactiver une piste colossale !

Publié le 6 décembre 2020 à 18h30 par B.C.

Alors que l’avenir de Kylian Mbappé reste incertain, le PSG surveille attentivement la situation de plusieurs attaquants de renommée mondiale si le champion du monde venait à partir l’été prochain, à l’instar de Paulo Dybala…

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé est en discussion avec le PSG pour évoquer une prolongation. Interrogé en marge de la rencontre face à Montpellier ce samedi, Leonardo a d’ailleurs affiché sa confiance sur l’issue des négociations : « La prolongation de Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours. » Néanmoins, rien n’est encore fait, d’autant que le Real Madrid reste à l’affût dans ce dossier. Si Florentino Pérez en a les moyens, il n’hésitera pas à se positionner concrètement sur Kylian Mbappé dès l’été prochain, lorsque l’attaquant de 21 ans entrera dans sa dernière année de contrat. Le PSG pourrait alors être en mauvaise posture, de crainte de voir Mbappé partir libre l’année suivante. Le club de la capitale aurait plusieurs options pour la succession de son numéro 7 en cas de départ de ce dernier. La piste Messi a pris de l’envergure ces derniers jours, tandis qu’ OK Diario annonçait il y a peu que Joao Felix était aussi dans les petits papiers de l’état-major qatari. Mais un autre joueur plairait beaucoup à Leonardo…

Le PSG prêt à relancer la piste Dybala ?

D’après les informations de 90min , le PSG resterait attentif à la situation de Paulo Dybala. Comme Kylian Mbappé, l’Argentin est sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2022, et comme l’international français, le joueur de 27 ans tarde à trouver un accord avec l’écurie turinoise pour prolonger son bail. Paulo Dybala est loin de son rendement habituel cette saison avec seulement 10 apparitions pour 1 but inscrit, de quoi l’inciter à s’interroger sur son avenir. Un départ pourrait donc être au programme l’été prochain, et Leonardo, déjà sur ses traces en 2019, resterait intéressé par le milieu offensif en cas de départ de Kylian Mbappé. Du côté du clan Dybala, on s’active en tout cas pour préparer un éventuel transfert.

