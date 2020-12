Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Allegri ne veut plus attendre Leonardo !

Publié le 6 décembre 2020 à 17h30 par A.C.

Annoncé comme le grand favori de Leonardo pour remplacer Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain, Massimiliano Allegri semble en avoir assez d’attendre.

C’est peut-être l’un des meilleurs techniciens au monde, mais Massimiliano Alllegri est toujours sans club... et ça dure désormais depuis son départ de la Juventus en juin 2019. Dès décembre de la même année, nous vous avons révélé en exclusivité des premiers contacts entre Leonardo et Allegri. Ce dernier est en effet le grand favori du directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui souhaite donc l’installer à la place de Thomas Tuchel. Le COVID-19 est venu toutefois tout chambouler. Certains observateurs assurent en effet que sans cette épidémie, Tuchel ne serait déjà plus l’entraineur du PSG et qu’Allegri aurait donc déjà dû prendre les rênes de l’équipe. Depuis, l’ancien de la Juventus a plusieurs fois évoqué un avenir au PSG, mais aurait également été approché par l’Inter l’été dernier, à en croire La Gazzetta dello Sport . Finalement, il n’a rejoint aucun club, même si sa volonté est de retrouver au plus vite un projet ambitieux...

Direction Arsenal pour Allegri ?

Il pourrait trouver son bonheur en Angleterre ! Lors d’une récente interview accordée au Times , Massimiliano Allegri a en effet clairement fait part de son envie de tenter l’aventure de l’autre côté de la Manche. « Je voudrais tenter l'expérience de la Premier League » a déclaré Allegri. « En Italie, j'ai passé quatre ans à Milan. Cinq ans à la Juventus. Maintenant, je m'attends à retravailler en Italie, mais c'est difficile, ou en Angleterre ». Ce dimanche, Il Corriere dello Spor t rebondit sur cette sortie, en expliquant qu’un club attendrait bel et bien Allegri, en Premier League. Il s’agirait d’Arsenal, l’option la plus probable pour l’ancien de la Juventus, qui aurait été une piste envisagée par les dirigeants de Manchester United... qui souhaiteraient finalement continuer avec Ole Gunnar Solskjær.

