Foot - PSG

PSG - Malaise : Le vestiaire du PSG vole au secours de Thomas Tuchel !

Publié le 6 décembre 2020 à 11h30 par T.M.

Depuis le début de la saison, Thomas Tuchel connait des moments très compliqués. Malgré tout, l’entraîneur du PSG ne baisse pas les bras et cherche désespérément à trouver des solutions. Lors des dernières sorties des Parisiens, cela a d’ailleurs fonctionné, et dans le vestiaire du PSG, on tient à le souligner.

Entraîneur du PSG n’est pas un métier de tout repos. Thomas Tuchel peut d’ailleurs en témoigner. Malgré son exploit d’atteindre la finale de la dernière Ligue des Champions, l’Allemand n’est clairement pas reparti sur un petit nuage pour cette nouvelle saison. Entre un calendrier chargé, les absences sur blessure ou à cause du coronavirus, les résultats en demi-teinte, les tensions avec Leonardo et les rumeurs autour de son avenir, Tuchel vie des moments compliqués sur le banc du PSG, qui pourraient d’ailleurs bien être les derniers. Et bien que le natif de Krumbach serait résigné concernant son avenir, il n’abandonne pas pour autant sa mission. Malgré ces difficultés, Tuchel se démène pour tenter d’obtenir des victoires et lors des derniers succès des Parisiens, c’est notamment son coaching qui a fait la différence, ce qui lui avait pourtant valu certaines critiques. Mais quand Thomas Tuchel fait les choses bien, il faut le souligner, et dans le vestiaire du PSG , c’est ce qu’on a tenu à fair après la dernière victoire face à Montpellier ce samedi (1-3).

« C’est lui qui dynamise l’équipe »