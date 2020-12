Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel a un plan pour relancer Mbappé

Publié le 4 décembre 2020 à 17h30 par A.C.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde, Kylian Mbappé inquiète de plus en plus. La star du Paris Saint-Germain est en effet très décevante depuis le début de la saison.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Le prodige du football français avait impressionné tout le monde avec son explosion au plus haut niveau, mais semble connaitre sa première période de crise, à 21 ans. Il affiche actuellement neuf buts au compteur... mais aucun en Ligue des Champions ! Pour retrouver le dernier but de la star du Paris Saint-Germain dans la compétition européenne, il faut remonter au 11 décembre 2019. D’ailleurs, avant la rencontre cruciale de Ligue des Champions face à Manchester United, Thomas Tuchel a rappelé à l’ordre son attaquant ! « J'ai appris cette stat, je suis très surpris. Je ne peux pas expliquer cette stat, parce que Kylian a tout pour marquer à tous les niveaux, et bien sûr en C1 » a expliqué le coach du PSG. « C’est une longue période en effet, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles on a que six points. On va essayer de l’aider à atteindre le meilleur niveau possible ».

Mbappé mis au repos face à Montpellier ?