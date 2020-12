Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s’enflamme pour Neymar !

Publié le 3 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Auteur d’une performance majuscule contre Manchester United, Neymar a posé sa patte sur le match. Pierre Ménès n’a pu que loué le Brésilien après la rencontre.

Il est au PSG pour faire des différences, et ce mercredi soir, il en a fait. Auteur d’un doublé et de gestes de grande classe lors de la victoire du PSG contre Manchester United (1-3) en Ligue des Champions, Neymar a une nouvelle fois montré le joueur magnifique qu’il peut être. S’il s’est fendu d’une déclaration qui a fait grand bruit après le match, le Brésilien continue de faire les beaux jours du PSG et espère jouer la Ligue des Champions le plus longtemps possible. Souvent très critique à son sujet, Pierre Ménès s’est cette fois incliné.

« Le Brésilien a totalement justifié son statut de star du foot »