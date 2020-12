Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Adil Rami reprend Tuchel de volée pour Angel Di Maria !

Publié le 2 décembre 2020 à 20h45 par T.M.

Alors que la gestion d’Angel Di Maria fait actuellement énormément parler, Adil Rami s’est notamment lâché contre Thomas Tuchel.

Ce mercredi, pour affronter Manchester United en Ligue des Champions, Thomas Tuchel a fait certains choix forts dans sa composition d’équipe. L’entraîneur du PSG a notamment décidé de débuter la rencontre avec Angel Di Maria sur le banc de touche. La conséquence des dernières tensions entre les deux hommes ? En effet, comme l’a expliqué L’Equipe, cela a chauffé entre Tuchel et Di Maria, l’Argentin ne comprenant pas le fait de débuter sur le banc ou de trop souvent être remplacé en cours de match. Alors que cette gestion de l’entraîneur allemand fait donc débat, Adil Rami s’est exprimé sur ce le sujet et a notamment critiqué les choix de Tuchel.

« C’est un peu lâche »