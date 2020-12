Foot - PSG

PSG - Malaise : Ça a chauffé entre Di Maria et Tuchel...

Publié le 1 décembre 2020 à 8h45 par A.C.

Angel Di Maria ne semble décidément pas être fan de la gestion de Thomas Tuchel, son entraineur au Paris Saint-Germain.

Ça coince, entre Angel Di Maria et Thomas Tuchel ! L’international argentin n’apprécierait pas le comportement de l’entraineur du Paris Saint-Germain à son encontre, notamment par rapport à d’autres joueurs de l’effectif comme Neymar et Kylian Mbappé. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre une source interne au vestiaire parisien, à RMC Sport . « Il a l’impression que c’est tout le temps lui qui sort dès qu’on est dans la difficulté » a expliqué cette source. « Il a ce sentiment, pas injustifié, que Kylian et Ney ne sortiront jamais avant lui, alors qu’il ne fait pas des plus mauvais matchs qu’eux. Là, il n’y avait pas de justification encore une fois ». D'ailleurs, face aux Girondins de Bordeaux ce samedi (2-2), Di Maria n’était pas titulaire et est rentré bien après l’heure de jeu.

Gros clash entre Di Maria et Tuchel après Leipzig ?