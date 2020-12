Foot - PSG

PSG - Clash : Cette grosse révélation sur le coup de gueule de Tuchel !

Publié le 2 décembre 2020 à 11h15 par A.M.

Très déçu de la prestation de ses joueurs contre les Girondins de Bordeaux (2-2), Thomas Tuchel n'avait pas manqué de pousser un coup de gueule à leur encontre. Et visiblement, le vestiaire était sur la même longueur d'onde.

S'il a tendance à protéger son groupe, Thomas Tuchel a changé de ton après le match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2). Et pour cause, après une première période globalement maîtrisée, le PSG s'est complétement désolidarisé en seconde période, notamment à cause de l'implications défensive minimaliste des attaquants. « On doit parler, c'est clair. C'est notre responsabilité. C'était 11 joueurs individualistes. On ne peut pas jouer comme ça. Le jeu demande qu'on donne tout. Sans effort à 140%, c'est mérité qu'on ne gagne pas. J'avais l'impression qu'une fois contre Monaco, cela suffisait, je me suis trompé. J'ai le sentiment qu'on a perdu ce match », confiait l'Allemand après le match.

Le vestiaire partage l'avis de Tuchel