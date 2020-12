Foot - PSG

PSG : Thomas Tuchel peut craindre Edinson Cavani...

Publié le 2 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

Avant les retrouvailles entre Edinson Cavani et le PSG, Eric Carrière estime que les Parisiens devront se méfier du Matador.

Absent au match aller, Edinson Cavani sera bien présent à Old Trafford afin de retrouver ses anciens partenaires du PSG qui joueront leur avenir européen lors de cette rencontre. Et il faudra se méfier du Matador qui vient d'inscrire un doublé pour offrir la victoire à Manchester United contre Southampton (3-2). Et comme le souligne Eric Carrière, Edinson Cavani représentera donc bien une menace pour le PSG mercredi soir.

«Ce n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG»