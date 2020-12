Foot - PSG

PSG - Malaise : Un nouveau problème à gérer avec deux recrues estivales ?

Publié le 1 décembre 2020 à 11h45 par La rédaction

Arrivés au PSG en toute fin de mercato estival, Danilo Pereira et Rafinha peinent encore à s’imposer comme des titulaires en puissance dans la capitale. Et les deux hommes commenceraient déjà à se poser des questions…

Désireux d’attirer du sang neuf au PSG l’été dernier, surtout au milieu de terrain, Leonardo avait réussi dans les derniers jours du mercato à boucler les arrivées de Danilo Pereira (29 ans) et Rafinha (27 ans). Le premier a débarqué du FC Porto sous a forme d’un prêt avec option d’achat, tandis que l’international brésilien a été libéré par le FC Barcelone pour venir se relancer au PSG. Et malgré leur statut de joueurs confirmés, Danilo et Rafinha ne semblent pas vraiment épanouis dans la capitale.

Rafinha et Danilo en plein doute ?