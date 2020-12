Foot - PSG

PSG : Une légende interpelle Tuchel pour Neymar !

Publié le 5 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Alors que Leonardo s'activerait en coulisse pour prolonger le contrat de Neymar, le PSG a réellement besoin de l'international brésilien sur le terrain. Luis Fernandez souhaiterait le voir être aligné dans les meilleurs dispositions.

« Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » . D'une déclaration au micro d' ESPN , Neymar a fait les yeux doux à Lionel Messi, dans l'espoir d'une nouvelle association. Au PSG ou au FC Barcelone, le débat fait rage. Une chose est sûre, l'international brésilien a lâché une bombe. En fin de contrat en 2022, l'ailier relance ainsi le mercato, quand Leonardo travaillerait pour étendre son bail. Mais la sortie de Neymar rappelle également les étincelles de son duo avec Lionel Messi sur le terrain. Des performances de haut niveau, comme son récent match contre Manchester United. Auteur d'un doublé, Neymar a porté le PSG pour rapprocher le club de la capitale d'une qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

« Le PSG doit s'appuyer davantage sur Neymar et le préserver »