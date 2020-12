Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel peut espérer du lourd pour son avenir !

Publié le 6 décembre 2020 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat au PSG, Thomas Tuchel ne devrait pas rester sur le banc parisien à l'issue de la saison. Mais il ne manque pas d'options pour son avenir.

« Il n’y a pas eu de discussions à ce jour et après tout ce que j’ai accompli ici, toutes les options sont ouvertes pour moi, mais à un moment donné il faut arrêter de rêver. On verra (...) J’entends toutes ces choses » Au micro de Sky Sports , Thomas Tuchel s'était montré assez clair concernant son avenir à moyen terme qui ne passe plus par le PSG où son contrat prend fin en juin prochain. Et selon les informations du Parisien , l'Allemand refuserait même de prolonger si le PSG lui proposait, ce qui parait de toutes façons peu probable. Et visiblement, Thomas Tuchel n'aura aucun mal pour rebondir.

«Tuchel arrive vraiment à s'imaginer aller en Premier League»