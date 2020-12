Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kimpembe fait un voeu pour l'avenir de Mbappé !

Publié le 6 décembre 2020 à 16h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l'été prochain s'il ne prolonge pas. Alors que l'attaquant français a inscrit son 100ème but avec le club parisien, Presnel Kimpembe a fait passer un message sur son avenir.

Arrivé de l'AS Monaco à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait jouer sa dernière saison avec le PSG. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, le champion du monde français pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement à l'issue de son contrat. A moins qu'il ne prolonge avec le club de la capitale dans les prochaines semaines. Et à en croire Leonardo, les discussions pour une prolongation de Kylian Mbappé seraient en bonne voie. « La prolongation de Kylian Mbappé ? On a le temps (rires). On parle, on parle, on a envie de parler. Je pense que lui aussi a envie de discuter. C’est le moment d’arriver à une idée plus claire par rapport à son futur. Je pense qu’on a fait des pas en avant par rapport à il y a dix jours, quinze jours » , a précisé le directeur sportif du PSG au micro de Canal + .

«J’espère qu’il mettra encore plein plein plein de buts… et pour le PSG»