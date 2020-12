Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Après Saliba, Claude Puel aurait un autre désir pour cet hiver !

Publié le 6 décembre 2020 à 16h00 par La rédaction

Outre le recrutement d'un défenseur central pour pallier le départ de Wesley Fofana cet été, Claude Puel ferait également du recrutement d'un attaquant l'une de ses priorités sur le mercato hivernal.

Sur une série de 9 matchs sans victoire, l'ASSE est en grande difficulté au cours des dernières semaines. Après s'être séparé de nombreux cadres et avoir vu les arrivées de William Saliba et M'Baye Niang tomber à l'eau dans les derniers instants du mercato estival, Claude Puel souhaiterait repasser à l'offensive dès cet hiver afin de pouvoir inverser la tendance lors de la seconde partie de saison. Si Claude Puel ne serait pas en danger pour son avenir chez les Verts , l'ancien entraîneur de Leicester ne ferait toutefois pas l'unanimité en interne, et souhaiterait ainsi redresser la situation dès cet hiver. Outre l'arrivée d'un défenseur, en l'occurrence William Saliba, Claude Puel chercherait à renforcer un autre poste.

Puel souhaiterait recruter un attaquant cet hiver