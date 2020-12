Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cette mise au point de l’ASSE sur l’avenir de Claude Puel !

Publié le 6 décembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Après 9 matchs sans victoire, l’ASSE pointe à une inquiétante 15e place en Ligue 1. Même si Claude Puel est montré du doigt, il semblerait encore avoir l’appui de ses dirigeants.

À cause d’un dernier mercato très mouvementé et la perte de joueurs majeurs comme Wesley Fofana, l’ASSE peine sérieusement à retrouver son standing en ce début de saison. Claude Puel préfère miser sur la jeunesse de son effectif, mais n’a plus gagné depuis le 17 septembre face à l’OM (2-0). Si les Verts sont également empêtrés dans plusieurs dossiers compliqués impliquant des cadres du vestiaire (Stéphane Ruffier, Ryad Boudebouz), Claude Puel ne serait pas encore menacé dans l’immédiat.

« Claude Puel n'est pas fragilisé »