Mercato - Real Madrid : L'avenir de Zinedine Zidane serait tout tracé !

Publié le 6 décembre 2020 à 12h30 par Amadou Diawara

Dans une situation plus que compliquée au Real Madrid, Zinedine Zidane devrait jouer son avenir face au Borussia Mönchengladbach. En effet, en cas d'élimination en Ligue des Champions, le coach français devrait être remercié par sa direction. Dans un tel scénario, Zinedine Zidane pourrait rebondir à la Juventus dès la fin de a saison.

Depuis le début de la saison, Zinedine Zidane enchaine les mauvais résultats. Que ce soit en championnat (3ème) ou en Ligue des Champions (3ème), le Real Madrid est méconnaissable. Alors que la Maison-Blanche pourrait ne pas se qualifier pour les huitièmes de finale de la C1, Zinedine Zidane ne voudrait pas céder à la panique pour autant et ne compterait en aucun cas prendre la fuite. « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer. Nous savons qu'aujourd'hui était une finale et nous nous sommes très bien préparés. Nous avons fait une bonne première mi-temps, mais nous n'avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner » , a lancé le coach du Real Madrid après la défaite face au Chakhtar Donetsk.

Zinedine Zidane remercié après Mönchengladbach ?

Alors que la saison européenne du Real Madrid se jouera ce mercredi face au Borussia Mönchengladbach, Zinedine Zidane n'aurait pas le droit à l'erreur. Comme l'a révélé Calciomercato.it , cette rencontre sera à la fois décisive pour l'avenir européen de la Maison-Blanche , mais également pour le futur du coach français. A en croire le média transalpin, une élimination précoce en Ligue des Champions provoquerait immédiatement le licenciement de Zinedine Zidane. En d'autres termes, le Ballon d'Or 98 devra l'emporter face au Borussia Mönchengladbach pour continuer son aventure avec le Real Madrid.

Un départ à la Juve en fin de saison pour Zidane ?