Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta à l’origine de ce gros départ à venir à l’OM ?

Publié le 6 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

En fin de contrat à l’OM, Jordan Amavi se dirigerait visiblement vers un départ libre à l’issue de la saison. Un terrible scénario pour les Phocéens dont le coupable pourrait bien être Andoni Zubizarreta. Explications.

Dans quelques mois, Florian Thauvin pourrait bien ne pas être le seul joueur de l’OM à partir librement. En effet, ce scénario pourrait également se passer pour Jordan Amavi. Cadre d’André Villas-Boas, l’arrière gauche est lui aussi en fin de contrat et pour le moment, une prolongation apparait encore très loin. En effet, selon les dernières informations de L’Equipe , malgré des discussions entre les deux camps actuellement, la tendance serait bien celle d’un départ d’Amavi l’été prochain, en étant libre. Il faut dire que Pablo Longoria aurait hérité d’un dossier très compliqué et il n’aurait pas été aidé par son prédécesseur, Andoni Zubizarreta.

Un dossier mal géré en amont ?