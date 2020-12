Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un chassé-croisé Mbappé-Messi est-il possible l’été prochain ?

6 décembre 2020

Suite à l’annonce de Neymar, une arrivée de Lionel Messi au PSG fait de plus en plus parler. Un départ colossal que le FC Barcelone pourrait tenter de combler avec… l’arrivée de Kylian Mbappé.

Désormais, tout le monde ne parle plus que des possibles retrouvailles entre Neymar et Lionel Messi. Après Manchester United, le joueur du PSG a exprimé son souhait de rejouer très rapidement avec l’Argentin, son ancien coéquipier au FC Barcelone. Mais où pourraient-ils se retrouver ? Alors que les difficultés financières des Blaugrana semblent rendre impossible un retour du Brésilien, tous les regards se tournent donc vers le PSG, qui pourrait avoir l’occasion d’attirer Messi librement l’été prochain, étant donné qu’il arrive à la fin de son contrat au Barça. Toutefois, pour accueillir la Pulga, les Parisiens pourraient bien devoir se séparer de Kylian Mbappé. Direction donc le Real Madrid pour le Français ? Pas forcément puisque le FC Barcelone pourrait aussi ne pas être très loin.

Mbappé pour oublier Messi ?