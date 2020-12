Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé affiche de grandes ambitions avec le PSG !

Publié le 6 décembre 2020 à 9h45 par La rédaction

Auteur de son 100e but sous les couleurs du PSG ce samedi sur la pelouse du PSG, Kylian Mbappé est un peu plus entré dans l'histoire du club parisien, et a affirmé son souhait de marquer de son empreinte l'histoire du PSG...

Après quelques matchs sans parvenir à trouver la faille, Kylian Mbappé a finalement réussi à atteindre le cap symbolique des 100 buts avec le PSG ce samedi sur la pelouse de Montpellier, lors de son 137e sous les couleurs parisienne. Le champion du monde français est ainsi devenu, à seulement 21 ans, le 4e meilleur buteur de l'histoire du PSG, à égalité avec Dominique Rocheteau et derrière Pauleta, Zlatan Ibrahimovic et Edinson Cavani. Alors que Leonardo a affirmé que les discussions pour une prolongation avançaient dans le bons sens, Kylian Mbappé a affiché ses ambitions, affirmant son souhait de laisser une trace au PSG.

« Je veux laisser une trace dans ce grand club »