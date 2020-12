Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Ikoné toujours sur le départ ?

Publié le 6 décembre 2020 à 8h50 par La rédaction

Annoncé loin du LOSC cet été, Jordan Ikoné est finalement resté. Toutefois, pour le protégé de Christophe Galtier, un départ pourrait rapidement revenir sur la table.