Mercato - PSG : Leonardo fixé pour ce protégé de Raiola ?

Publié le 6 décembre 2020 à 7h15 par A.C.

Leonardo garderait un œil sur Ricardo Calafiori, jeune talent de l’AS Roma et de l’écurie de Mino Raiola.

La Serie A a toujours été le terrain de chasse préféré de Leonardo. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a signé plusieurs gros coups de l’autre côté des Alpes, notamment Marco Verratti, arraché aux plus grands cadors italiens. Il souhaiterait désormais tenter sa chance avec Riccardo Calafiori, la nouvelle pépite de la formation de l’AS Roma. Cet été déjà, le PSG lorgnait le latéral polyvalent de 18 ans et, à en croire Calciomercato.com , Leonardo aurait tout récemment relancé les contacts avec Mino Raiola, agent de Calafiori.

La Roma attend l’arrivée de Pinto pour officialiser la prolongation de Calafiori