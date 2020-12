Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un recrutement déjà obligatoire pour l’été prochain ?

Publié le 7 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

En fin de contrat avec l’OM, Jordan Amavi semble bien parti pour quitter le club phocéen libre l’été prochain. Et Pablo Longoria devra donc impérativement se pencher sur l’arrivée d’un autre latéral gauche.

« Ma prolongation de contrat ? Je n’en parlerai pas aujourd’hui (…) Ca ne me fait pas gamberger. Pour l'instant je suis là, je défends les couleurs de mon club. On verra quand ça sera le moment d'en parler », indiquait récemment Jordan Amavi en conférence de presse, se montrant donc pour le moins énigmatique concernant son avenir à l’OM. Et pour cause, le latéral gauche tricolore arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et L’Equipe annonce dans ses colonnes ce dimanche que la tendance serait négative quant à une éventuelle prolongation d’Amavi. Et l’OM va donc devoir anticiper pour le mercato estival…

L’OM obligé de remplacer Amavi cet été ?

En effet, si Jordan Amavi quitte librement l’OM en fin de saison, Pablo Longoria n’aura d’autre choix que d’aller recruter un autre latéral gauche puisque le seul Yuto Nagatomo ne pourra certainement pas satisfaire sur le plan sportif. Un dossier qu’il faudra donc anticiper, surtout que le club phocéen dispose de moyens très limités sur le plan financier…