Mercato - OM : Longoria déjà hors course pour sa nouvelle piste offensive ?

Publié le 6 décembre 2020 à 12h45 par D.M.

A la recherche d’un avant-centre, l’OM suivrait les prestations d’Ali Akman. Mais le joueur de Bursaspor pourrait rester en Turquie et rejoindre Galatasaray.

Présent en conférence de presse ce jeudi, André Villas-Boas a reconnu que l’OM avait commis une erreur en ne recrutant pas de véritable numéro 9 lors du dernier mercato estival. Ainsi, Pablo Longoria a annoncé que le recrutement d'un avant-centre était toujours d'actualité. « On y travaille depuis quelques mois. Notre objectif est toujours d’améliorer. Nous sommes satisfaits de notre dernier mercato, mais il faut toujours être ambitieux dans la vie. Et s’il y a des possibilités, nous sommes en train de travailler sur des pistes différentes pour le poste de numéro 9 » a déclaré le dirigeant de l’OM ce vendredi au micro de Téléfoot la chaîne . Et selon Manu Lonjon, la formation phocéenne aurait posé son regard en Turquie. A en croire le journaliste, les dirigeants marseillais suivraient la situation d’Ali Akman (18 ans), jeune joueur de Bursaspor qui voit son contrat arriver à son terme à la fin de la saison.

« Galatasaray a clairement un temps d'avance sur tout le monde »