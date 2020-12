Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pierre Ménés est déjà convaincu par ce superbe coup de Leonardo à 0€ !

Publié le 7 décembre 2020 à 3h15 par A.M.

Après la victoire du PSG contre Montpellier samedi soir (3-1), Pierre Ménès s'est enflammé pour la prestation de Rafinha, précieux dans l'entrejeu.

Cela ressemble de plus en plus à un très joli coup. Dans les ultimes instants du mercato, Leonardo a réussi à attirer Rafinha. Le Brésilien, qui n'entrait plus dans les plans du FC Barcelone a débarqué sans que le PSG ne débourse la moindre indemnité de transfert. Les Parisiens auront simplement 3,5M€ de bonus à verser et un pourcentage à la revente estimé à 30%. Auteur d'une très belle entrée contre Manchester United (3-1), Rafinha a livré une nouvelle prestation de haut niveau lors de la victoire à Montpellier (3-1). A tel point que Pierre Ménès le voit désormais comme un joueur important du PSG.

«C'est un joueur qui va prendre de plus en plus d'importance»