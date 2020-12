Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Christian Eriksen lâche un message énigmatique...

Publié le 7 décembre 2020 à 0h45 par H.G.

Alors qu’il est annoncé dans le viseur du PSG, Christian Eriksen a fait passer un message clair au sujet de sa situation délicate à l’Inter.

« Christian Eriksen ? La relation que j'ai avec lui est comme celle avec tous les autres, c'est une très bonne relation. Tous les choix que je fais sont faits pour le bien de l'Inter. Christian travaille, il est engagé, il est à disposition », a expliqué Antonio Conte ce samedi soir après la rencontre remportée par l’Inter face à Bologne (3-1). Seulement voilà, cette mise au point du technicien italien ne calme en rien les observateurs de l’écurie lombarde, qui constatent tous que l’ancien coach de la Juventus ne compte pas sur Christian Erkisen. Ainsi, l’international danois est encore une fois entré en jeu dans les derniers instants du match de ce samedi, et il n’a même pas fêté la victoire avec ses coéquipiers au coup de sifflet final.

Une publication sur Facebook qui en dit long…