Mercato - Real Madrid : En danger, Zidane reçoit le soutien d’un de ses joueurs !

Publié le 6 décembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Avec sa victoire à Séville, le Real Madrid se replace en Liga. Surtout, Zinédine Zidane s'offre un répit après deux défaites consécutives. Menacé, l'entraîneur français peut également compter sur Nacho et son vestiaire.

Une victoire qui tombe à pic. Comme pour le Clasico, le Real Madrid se déplaçait à Séville samedi avec un Zinédine Zidane menacé par deux défaites consécutives. Et comme contre le FC Barcelone, les Merengue ont offert un bol d'air à leur entraîneur en s'imposant à l'extérieur. Grâce à ce succès, les hommes de Zinédine Zidane reviennent provisoirement à six longueurs de l'Atletico et préparent idéalement leur match décisif contre le Borussia Mönchengladbach. Dans l'optique de conserver son poste, la qualification en huitièmes de finale de la Ligue des Champions devrait être une autre étape importante pour l'entraîneur français.

« L'entraîneur et l'équipe sont unis »